Migranti: ministro Fitto, tema sarà oggetto del prossimo Consiglio europeo

- Il tema dei migranti sarà oggetto della prossima riunione del Consiglio europeo. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, in un punto stampa al Consiglio Europeo di Bruxelles. "È comunque un tema sul quale si è iniziato a discutere molto chiaramente e apertamente", ha detto. "È un tema che deve trovare una sua soluzione e risposta a livello europeo", ha aggiunto. "Lo abbiamo posto da subito come una questione. Il fatto che si inizi a parlarne e che sia all'ordine del giorno della dimensione europea rappresenta un risultato molto importante, se pensiamo al fatto che in passato non se ne discuteva", ha affermato Fitto. (Beb)