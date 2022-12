Usa: ex dipendente di Twitter condannato per aver collaborato con governo saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ex dipendente di Twitter è stato condannato a 42 mesi in una prigione federale degli Stati Uniti per aver fornito alla famiglia reale saudita accesso ad informazioni sensibili che potrebbero essere utilizzate per tracciare gli utenti della piattaforma. In una nota, il dipartimento della Giustizia Usa ha annunciato di aver condannato il 45enne Ahmad Abouammo, cittadino californiano residente a Seattle, per aver operato come agente straniero senza notificarlo alle autorità competenti, oltre ad una serie di capi di accusa per cospirazione, frode, riciclaggio di denaro e falsificazione di documenti. “È venuto meno alla fiducia accordatagli dalla piattaforma per gestire i dati personali degli utenti, fornendo informazioni ad un governo straniero per un profitto personale”, ha commentato l’assistente del procuratore generale Usa, Matthew Olsen. (Was)