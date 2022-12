Migranti: ministro Fitto, su movimenti secondari solo critiche "singolari"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le critiche sui movimenti secondari sono sinceramente "abbastanza singolari". Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, in un punto stampa al Consiglio Europeo di Bruxelles, facendo riferimento al dibattito sul fenomeno per cui dei migranti – inclusi rifugiati o richiedenti asilo – si spostano, per diverse ragioni, dal Paese in cui sono arrivati per richiedere protezione o per insediarsi altrove in modo permanente. "Il quadro lo affronteremo in modo complessivo, non mi sembra che sia il caso di affrontare con dichiarazioni polemiche questo tema molto importante", ha detto. "Avevamo un obiettivo, che era quello che questo tema diventasse centrale nella dimensione europea. Questo è accaduto ed è già un risultato molto importante", ha aggiunto Fitto. (Beb)