Energia: Fitto, su tetto a prezzo del gas serve risposta all'altezza

- Su tetto al prezzo del gas "dobbiamo trovare una risposta che sia all'altezza". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, in un punto stampa al Consiglio Europeo di Bruxelles. "Il confronto con le altre realtà, anche a livello mondiale, rischia di far perdere sempre più competitività, quindi bisogna dare una risposta che sia inserita in un contesto e in una logica mondiale, anche guardando agli altri mercati", ha detto. (Beb)