Vaticano: Landini, dal Papa ci aspettiamo confronto, pace e lavoro terreni comuni

20 luglio 2021

- Dal Papa “ci aspettiamo di poterci confrontare, di avviare un dialogo, come del resto lui ha scritto nelle due encicliche, che partono proprio da una critica molto forte del modello di sviluppo, dall'aumento delle diseguaglianze, dalla necessità che ci sia maggiore attenzione all'ambiente e alle persone e quindi sono argomenti secondo noi molto importanti che mettono al centro di nuovo la persona, la giustizia sociale, il lavoro”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ospite a “Porta a porta” in onda questa sera su Rai 1. “Credo che in un momento come questo ci sia bisogno di unire il Paese, non di dividerlo; ci sia bisogno di dialogo, di non aver paura delle differenze. Pace, lavoro, costruzione di solidarietà e di giustizia sociale sono terreni comuni di un'iniziativa che il mondo del lavoro può portare avanti con il mondo cattolico”, ha aggiunto Landini. (Rin)