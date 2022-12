Ue: ministro Fitto, esordio presidente Meloni importante e positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio sottolineare l'esordio importante e positivo del presidente (Giorgia) Meloni al suo primo vertice Ue". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, in un punto stampa al Consiglio Europeo di Bruxelles. "L'esordio è stato molto positivo, con un protagonismo all'altezza da parte del presidente Meloni", ha detto. "Complessivamente, sottolineo il ruolo importante che è stato svolto in questa prima riunione del Consiglio Europeo. Una buona base di partenza per il lavoro dei prossimi appuntamenti e i prossimi dossier, sul quale è necessario dare delle risposte precise", ha detto. (Beb)