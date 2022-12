Spagna: fonti stampa, Iberia aumenterà la retribuzione del personale cabina del 12,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea spagnola Iberia aumenterà il salario del personale di cabina del 12,4 per cento tra quest'anno ed il 2023. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", è quanto stabilito in un pre-accordo tra l'azienda ed i sindacati dopo mesi di trattative particolarmente tese e complesse. Il miglioramento salariale, secondo fonti sindacali, potrebbe raggiungere il 14,5 per cento a seconda del raggiungimento di obiettivi finanziari da parte del gruppo. Questo accordo per i 3.600 assistenti di volo di Iberia deve essere ratificato dalle assemblee dei lavoratori nel corso della prossima settimana. Le fonti consultate parlano di miglioramenti sociali, di misure volte a facilitare la conciliazione tra lavoro e famiglia, di un aumento della diaria e della trasformazione di 450 contratti da tempo determinato ad indeterminato in cambio di misure di flessibilità volte a consentire all'azienda di gestire le risorse umane durante i picchi di attività. (Spm)