Ue: Giorgetti, accordo global minimum tax risultato importante grazie a ruolo Meloni

L'accordo raggiunto sulla global minimum tax "è una bellissima notizia e un grande risultato del governo italiano grazie al ruolo svolto da Giorgia Meloni che ha sbloccato una situazione molto complicata superando le difficoltà poste da alcuni Paesi". Lo dichiara in una nota il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. "È una misura importante, sono molto soddisfatto perché permetterà il recupero di base imponibile in Italia e la creazione di un mercato più trasparente ed equo per chi opera sul territorio nazionale", aggiunge Giorgetti.