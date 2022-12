Qatar 2022: nella sfida Argentina-Francia a vincere sarà Doha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La finale dei Mondiali di calcio Qatar 2022 che si disputerà domenica al Lusail Stadium di Doha tra Argentina e Francia è la conclusione perfetta per gli interessi del piccolo emirato del Golfo e del suo profondo e contestato soft-power. La partita, che giunge a pochi giorni dall’esplosione del cosiddetto Qatargate che ha sconvolto il Parlamento europeo, vedrà sfidarsi due dei più forti giocatori del mondo, ovvero il francese Kylian Mbappé e l’argentino Lionel Messi, entrambi attaccanti del Paris Saint-Germain (Psg) di proprietà della Qatar Sport Investments. La sfida tra i due giocatori del Psg rappresenta dunque un climax forse scontato per il torneo più costoso della storia - almeno 220 miliardi di dollari spesi dal Paese organizzatore in dodici anni - e delle “prime volte”: primo mondiale ad essere ospitato in uno Stato arabo del Golfo, il primo senza alcol e il primo ad essere giocato in autunno. (segue) (Res)