Qatar 2022: nella sfida Argentina-Francia a vincere sarà Doha (3)

20 luglio 2021

- I temi trattati durante quella cena sono sconosciuti ma, al contrario, sono ben noti gli avvenimenti che seguirono. Dieci giorni dopo, il 2 dicembre, la Fifa si riunì infatti per decidere in merito all’assegnazione dei Mondiali del 2018, dove la spuntò la Russia e, congiuntamente, si decise sull’aggiudicazione di quelli del 2022, andati appunto al Qatar. La curiosità in merito a questa vicenda risiede nel fatto che la Francia, con il voto decisivo di Platini, concesse l’appoggio al piccolo Stato mediorientale dopo aver inizialmente manifestato l'intenzione di appoggiare la candidatura degli Stati Uniti, che alla vigilia appariva come la più accreditata. Quel pranzo è finito dunque nel mirino dell’inchiesta e per la Procura finanziaria rappresentò “una svolta decisiva” a favore del Qatar. Pochi mesi dopo, del resto, il Qatar acquistò una commessa di Airbus francesi, la Qatar Sports Investments nel 2011 acquistò il Psg e fu lanciata in Francia la piattaforma televisiva qatariota BeinSport, di proprietà di beIN Media Group del già citato Al Khelaifi, che ottenne l'assegnazione dei diritti tv del campionato di calcio francese (Ligue 1) e quelli dei Mondiali di calcio. Nella lente dei magistrati c'è anche la vendita a Doha di aerei da combattimento francesi Rafale, effettuata nel 2015 al prezzo di 6,3 miliardi di euro. (segue) (Res)