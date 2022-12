Qatar 2022: nella sfida Argentina-Francia a vincere sarà Doha (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come sottolineato da diversi quotidiani sportivi, tra cui il quotidiano spagnolo “Marca”, negli ultimi anni Al Khelaifi ha usato il Psg per renderla una vetrina per il mondiale in Qatar, sfruttando una serie di combinazioni per avere in rosa alcuni dei giocatori papabili come futuri Campioni del mondo. L’operazione forse più importante è stata quella per portare al Psg il fuoriclasse del Brasile Neymar, acquistato nel 2017 per la cifra record tra cartellino e ingaggio di 500 milioni di euro dal Barcellona, squadra con cui il giocatore aveva firmato un contratto fino al 2021. Il patron del Psg e volto della “geopolitica dello sport” di Doha è quindi riuscito a inserire in rosa l’argentino Messi, sette volte Pallone d’oro, “strappato” al Barcellona nell’agosto 2021 poco dopo che il campione dell’albiceleste aveva firmato una proroga di cinque anni con il club catalano. Per Mbappè, giocatore nella rosa del Psg dal 2017, Al Khelaifi ha fatto di tutto per fare in modo che il 23enne vincitore della Coppa del Mondo ai mondiali in Russia del 2018 rappresentasse il club parigino ai mondiali in Qatar. Lo scorso maggio, il giocatore parigino ha rinnovato in extremis il contratto, dopo che erano circolate voci di un trasferimento al Real Madrid, con un ingaggio di 120 milioni di euro che lo ha reso il giocatore più pagato al mondo secondo “Forbes”. Il rapporto del Psg con Messi si concluderà in estate, almeno in base al contratto firmato lo scorso anno, ma Al Khelaifi starebbe già lavorando a un prolungamento. (Res)