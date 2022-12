Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Convegno 'Il valore delle sperimentazioni cliniche in Italia' organizzato da Altems, Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari – Facoltà di Economia. Presso l’Aula San Camillo, Istituti Biologici, dell'Università Cattolica nel Campus di Roma (Ore 12)- In vista delle elezioni regionali di febbraio 2023 Forza Italia inaugura la Campagna. Partecipa candidati e dirigenti del partito. Presso l'Ergife Palace Hotel in Largo Lorenzo Mossa, 8 nei pressi di via Aurelia (Ore 17).- Incontro tra Sinistra civica ecologista e il candidato Alessio D'Amato. Via di Portonaccio (Ore 18:30) (Rer)