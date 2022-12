Brasile: piloti e assistenti di volo indicono sciopero a oltranza, "aumentano i profitti ma non i salari"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piloti e assistenti di volo dell'aviazione civile del Brasile sciopereranno il prossimo 19 dicembre per rivendicare un aumento dei salari e migliori condizioni di lavoro. Lo riferisce l'Unione nazionale dei lavoratori dell'aeronautica, informando che i lavoratori si fermeranno dalle 6 alle 8 fino a data da destinarsi negli aeroporti di San Paolo, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Brasilia, Belo Horizonte e Fortaleza. "Per rispetto verso la società e gli utenti del sistema di trasporto aereo, i lavoratori si fermeranno solo per due ore al giorno, quindi tutti i decolli inizieranno dopo le 8 del mattino", ha affermato il sindacato. "La decisione – affermano i rappresentanti dei lavoratori – è stata assunta dopo il fallimento dei negoziati con le compagnie. "Dall'inizio delle trattative, le aziende non si sono mostrate disposte a soddisfare le pretese della categoria", afferma il comunicato, che sottolinea come i prezzi dei biglietti aerei non facciano che aumentare, e generare profitti crescenti per le aziende, senza che questo si traduca anche in un aumento dei salari dei lavoratori. (Brb)