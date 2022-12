Spagna: Congresso approva riforma reato sedizione e appropriazione indebita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso dei deputati spagnolo ha approvato la legge che riforma il reato di sedizione, di appropriazione indebita e che modifica l'elezione dei due magistrati della Corte Costituzionale. Il via libera è giunto dopo un dibattito molto teso in Aula con il Partito popolare (Pp) e Ciudadanos (Cs) che non hanno partecipato alla votazione accusando il governo di aver ceduto alle pressioni dei partiti indipendentisti dato che la misura potrebbe beneficiare diversi leader catalani condannati per il referendum illegale del 2017. Il partito sovranista Vox ha abbandonato l'emiciclo in seguito al rifiuto della presidente del Congresso, Meritxell Batet, di sospendere la sessione plenaria fino a quando il Tribunale costituzionale non si fosse pronunciato sul ricorso presentato dal Pp. In particolare, il disegno di legge ha ricevuto il voto di 184 deputati dei partiti di governo e dei loro alleati parlamentari, superando la maggioranza assoluta minima (176) richiesta a causa della sua natura organica. Oltre al Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e ad Unidas Podemos (Up), hanno votato a favore Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), Partito nazionalista basco (Pnv), Eh Bildu, Partito democratico europeo catalano (PdeCat) e Más País e Bildu. Dopo l'approvazione della legge, la portavoce del Pp, Cuca Gamarra, ha chiesto nuovamente la parola per spiegare che il suo gruppo non ha partecipato alla votazione perché, a suo avviso, non si sarebbe dovuta tenere, in quanto il Congresso avrebbe dovuto aspettare che la Corte costituzionale decidesse sul ricorso presentato dal suo gruppo. Ora il testo sarà inviato al Senato e dovrebbe essere approvati in via definitiva il 22 dicembre.(Spm)