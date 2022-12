Colombia: Cepal prevede crescita dell'8 per cento nel 2022, rallentamento all’1,5 nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calo si riflette in tutte le aree in cui si divide tradizionalmente la regione. L'America del Sud dovrebbe passare dal 3,7 per cento del 2022 all'1 per cento dell'anno prossimo. L'area che comprende Messico e America Centrale si prevede cresca dell'1,6 per cento nel 2023, dopo un 3,3 per cento a chiusura del 2022. I Paesi caraibici, nei quali non viene inserita la Guayana, sono attesi a una crescita del 3,3 per cento, dopo il 4,5 per cento di quest'anno. "Con questi indici di crescita stimati per il biennio, nel decennio 2014-2023 la regione si prepara a sperimentare una crescita anche minore a quella del cosiddetto 'decennio perso, degli anni '80", sottolinea Cepal. (Mec)