Kosovo: fonti stampa, Belgrado comanda le operazioni e le barricate nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le iniziative dei serbi nel nord Kosovo sono comandate direttamente da Belgrado. Lo ha dichiarato il direttore del telegiornale dell'emittente "Nova S", Slobodan Georgiev, ripreso dalla stampa locale. "A presidio delle barricate nel nord del Kosovo ci sono persone del settore pubblico in servizio. E' un loro obbligo, per questo i bambini non vanno a scuola", ha affermato a sostegno della sua tesi Georgiev, il quale ha aggiunto che "sarà Belgrado a ordinare ai serbi del Kosovo quando rimuoverle". Dello stesso avviso è l'editore del portale kosovaro "Kossev", Tatjana Lazarevic, la quale afferma che le barricate nel nord del Kosovo "formalmente sono controllate dallo Stato serbo e non sono state certamente erette autenticamente dai serbi del nord del Kosovo come parte di un accordo tra di loro". Lazarevic aggiunge che la questione è ora come le autorità di Belgrado risponderanno agli appelli volti a rimuoverle arrivati dalle ambasciate di Stati Uniti d'America e Gran Bretagna di Pristina e Belgrado e direttamente dall'Alto rappresentante dell'Unione europea, Josep Borrell. Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha più volte affermato che "nessuno da Belgrado ha ordinato le barricate". (Seb)