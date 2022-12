Usa-Africa: Biden rilancia il partenariato con il continente per recuperare terreno sulla Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della Casa Bianca ha inoltre sottolineato come il rafforzamento delle infrastrutture strategiche in Africa sia essenziale per arrivare ad una economia globale resiliente, che sia in grado di affrontare al meglio shock simili a quelli a cui abbiamo assistito negli ultimi anni. “Gli Stati Uniti sono pronti ad accompagnare l’Africa in questo percorso, per costruire un futuro in cui nessuno venga lasciato più indietro”, ha detto, annunciando un memorandum d’intesa teso a creare nuove opportunità commerciali e di investimento tra gli Stati Uniti e i Paesi africani. Biden ha poi aggiunto che non è possibile affrontare le sfide globali senza avere al tavolo la leadership africana. “Abbiamo organizzato questo vertice per creare e rafforzare i nostri legami, sbloccando il potenziale enorme che può derivare da un approccio condiviso alle sfide globali”, ha detto, aggiungendo che il summit è stato organizzato per creare nuove partnership tra gli Usa e le nazioni africane, e non per creare nuove dipendenze sul piano politico ed economico. “Il successo dell’Africa è il successo di tutti noi”, ha aggiunto. (segue) (Res)