Usa-Africa: Biden rilancia il partenariato con il continente per recuperare terreno sulla Cina (4)

Numerosi sono stati gli accordi firmati nell'ambito del memorandum Usa-AfCfta annunciato dalla Casa Bianca. Tra questi, degni di nota quello da 504 milioni di dollari siglato dalla Millennium Challenge Corporation (Mcc) – agenzia governativa che finanzia progetti in favore dei Paesi in via di sviluppo – e i governi del Benin e del Niger per sostenere l'integrazione economica regionale, il commercio e la collaborazione transfrontaliera. Dall'inizio dell'amministrazione Biden, Mcc ha già firmato accordi con i governi di Gambia, Lesotho e Malawi per ulteriori 675 milioni di dollari che includono oltre 150 milioni di dollari per sostenere l'adattamento al cambiamento climatico. Il presidente Biden ha inoltre lanciato la Trasformazione digitale con l'Africa (Dta), una nuova iniziativa per espandere l'accesso digitale e l'alfabetizzazione in tutto il continente: in collaborazione con il Congresso, il progetto intende investire oltre 350 milioni di dollari e mobilitare oltre 450 milioni di dollari in impegni finanziari per l'Africa, in linea con la strategia di trasformazione digitale dell'Unione africana. La Società internazionale di finanza per lo sviluppo (Dfc) – che offre opportunità di investimento privato sicuro per i mercati emergenti – ha poi annunciato 369 milioni di dollari in nuovi investimenti in tutta l'Africa per sicurezza alimentare, infrastrutture per le energie rinnovabili e progetti sanitari, inclusa una transazione da 100 milioni di dollari con Mirova SunFunder per il Mirova Gigaton Fund a sostegno dell'energia pulita in tutto il continente.