Usa-Africa: Biden rilancia il partenariato con il continente per recuperare terreno sulla Cina (5)

20 luglio 2021

- Da segnalare, poi, l’annuncio dell’avvio di oltre 15 nuove attività progettate dall’Agenzia per il commercio e lo sviluppo (Ustda) per sbloccare quasi 1 miliardo di dollari di finanziamenti alle infrastrutture sanitarie, digitali e dell'energia pulita in Africa e a creare più di 500 milioni di dollari di opportunità di esportazione per le aziende statunitensi. Anche l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) ha annunciato una serie di impegni e investimenti privati di nuova leva in tutti i settori, tra cui salute, sicurezza alimentare e clima, e che promuovono l'uguaglianza di genere, l'emancipazione economica delle donne e l'inclusione sociale. Tra questi, lo stanziamento di 100 milioni di dollari per accelerare la consegna delle ultime innovazioni agricole e un impegno a sbloccare 300 milioni di dollari in finanziamenti privati aumentando gli investimenti in infrastrutture e produzione. L’Agenzia ha anche lanciato la sua Climate Action Infrastructure Facility che mira a mobilitare 100 milioni di dollari di investimenti privati per finanziare soluzioni climatiche. Il vertice è il primo del suo genere da quello organizzato nel 2014 dall’allora presidente Barack Obama e fa parte di una rinnovata spinta dell’amministrazione Usa per rafforzare i legami con l’Africa e arginare la costante penetrazione della Cina guadagna nel continente attraverso il commercio, gli investimenti e quella che i detrattori definiscono la “trappola del debito”. Dal 2000 Pechino, del resto, tiene ogni tre anni un incontro con le controparti africane, e il commercio cinese con l'Africa ha un volume circa quattro volte più grande di quello degli Stati Uniti. (segue) (Res)