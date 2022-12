Usa-Africa: Biden rilancia il partenariato con il continente per recuperare terreno sulla Cina (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un'analisi dell'Eurasia Group, nel 2021 il volume d’interscambio Cina-Africa si è attestato a 254 miliardi di dollari, superando di gran lunga quello Usa-Africa, fermo a 64,3 miliardi di dollari: si tratta di cifre spaventose se le si rapporta a quelle del 2002, quando l’interscambio Cina-Africa e Usa-Africa si attestava rispettivamente a 12 miliardi e a 21 miliardi di dollari. Sebbene, tuttavia, la Cina rimanga il più grande investitore bilaterale in Africa, i suoi nuovi impegni di prestito verso il continente sono diminuiti negli ultimi anni. In ballo, tuttavia, non c’è solo l’influenza economica. L'interesse degli Usa sembra infatti essere sempre maggiormente focalizzato sui Paesi sub-sahariani che vivono una più recente penetrazione jihadista – Benin, Costa d’Avorio, Ghana, Guinea e Togo – che mette a rischio l'attuazione di accordi commerciali come l’African Growth and Opportunity Act (Agoa, accordo che mira ad agevolare l'ingresso dei Paesi africani nel mercato Usa) e il già citato Accordo di libero scambio continentale africano (Afcfta). A testimonianza del rinnovato interesse statunitense per il continente, il presidente Biden ha lasciato intendere che potrebbe visitare l'Africa nel 2023, sebbene un annuncio ufficiale in tal senso non sia ancora arrivato. (Res)