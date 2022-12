Tunisia-Italia: ambasciatore Saggio, progetto interconnessione elettrica Elmed è storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’interconnessione sottomarina da 600 megawatt Elmed che collegherà Capo Bon con la Sicilia, progetto portato avanti dall’italiana Terna e dalla tunisina Steg, è un “progetto storico perché per la prima volta un cavo elettrico unirà Italia e Tunisia". Lo ha dichiarato l’ambasciatore d’Italia in Tunisia, Fabrizio Saggio, intervistato dall’emittente “Radio Tunis Chaine Internationale”. “Il cavo è stato fatto tra Italia e Tunisia anzitutto per il rapporto naturale che unisce i due Paesi e poi per la vicinanza”, ha ricordato Saggio, osservando infatti che “sono solo 240 i chilometri che uniranno Capo Bon alla provincia di Trapani”. Questo, ha aggiunto Saggio, “permette di dare al progetto non dei tempi decennali, non è un progetto al 2050, ma che vedrà la luce in pochi anni e questo è un altro aspetto importante”. Come osservato dall’ambasciatore Saggio l’auspicio è quello di completare il progetto nel 2028. (segue) (Tut)