Tunisia-Italia: ambasciatore Saggio, progetto interconnessione elettrica Elmed è storico (2)

- Nell’intervista, il diplomatico ha sottolineato che Elmed è un progetto che vede una collaborazione tra Italia e Tunisia a 360 gradi coinvolgendo il settore pubblico, i governi e i privati. L’ambasciatore ha inoltre ricordato l’inaugurazione insieme alla ministra dell’Energia tunisina, Neila Gonji, avvenuta lo scorso 12 dicembre della centrale fotovoltaica Eni di Tataouine, “che dà il segnale di come l’Italia insieme alla Tunisia si stia dirigendo verso un’energia pulita”. “Ci sono enormi vantaggi economici, non solo in prospettiva per Tunisia e Italia che possono divenire hub energetici dal punto di vista elettrico e delle rinnovabili”, ha aggiunto l’ambasciatore, secondo cui con il progetto Elmed, il Paese rivierasco potrebbe diventare destinatario di un flusso di energia pulita dal continente africano che transiterà in Italia tramite il cavo sottomarino e raggiungendo il resto dell’Europa. “Il progetto è un moltiplicatore di investimenti, di iniziative, di programmi che possono riguardare molti altri settori che interessano sia imprese italiane che tunisine non ultimo la creazione di posti di lavoro che è uno dei grandi obiettivi di questo progetto, ovvero dare un lavoro ai giovani tunisini, formarli e dare loro un futuro”. (Tut)