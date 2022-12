Bosnia: premier sloveno, da Ue decisione importante nel concedere status di candidato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo odierno dei leader degli Stati membri dell'Unione europea sulla concessione dello status di Paese candidato all'Ue concesso alla Bosnia-Erzegovina è una delle decisioni geostrategiche e politiche più importanti prese dall'Unione negli ultimi tempi. Lo afferma il premier sloveno, Robert Golob, commentando in una nota la storica decisione del Consiglio europeo. "Il processo di allargamento è uno strumento di cui noi in Slovenia siamo molto consapevoli e apprezziamo, poiché siamo uno Stato membro dell'Ue relativamente nuovo. Per noi il processo di allargamento ha significato speranza per un futuro migliore. Ecco perché crediamo che con la decisione odierna stiamo anche dando speranza al popolo della Bosnia-Erzegovina, così come abbiamo dato speranza al popolo dell'Ucraina e della Moldavia qualche mese fa", ha aggiunto. (segue) (Seb)