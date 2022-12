Lavoro: Uiltrasporti, firmato il rinnovo del contratto settore autonoleggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato sottoscritto nel pomeriggio di oggi il rinnovo del Ccnl del settore autonoleggio". Ad annunciarlo la segreteria nazionale della Uiltrasporti che precisa: "Il contratto, che era scaduto il 31 dicembre 2021, avrà una validità di 3 anni e scadrà il 31 dicembre 2024. Il rinnovo comprende aumenti complessivi al livello medio pari a 171,00 euro mensili, articolati in 130,00 euro sui minimi, 20,00 euro di incremento sui ticket, 14,00 euro di indennità di cassa e 7 euro di welfare". "Anche la parte normativa - prosegue la Uiltrasporti - ha visto alcuni importanti interventi, in particolare, quello in favore della Tutela della maternità e paternità attraverso l'aggiunta di un ulteriore giorno di congedo per la nascita di un figlio, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Un altro tema sul quale si è intervenuti è quello della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, infatti, in aggiunta alle ore già previste dalla normativa vigente, le lavoratrici ed i lavoratori avranno diritto, ogni anno, a due ore di assemblea retribuita per trattare i temi legati alla salute e sicurezza". "In un momento particolarmente difficile per il Paese e per il lavoro - conclude il sindacato - il rinnovo del contratto costituisce sempre un elemento importante, infatti non rappresenta solo l'esigibilità di un incremento dei salari fondamentale per le lavoratrici e lavoratori ma il consolidamento di un impianto di regole e diritti a tutela del lavoro, della stabilità del settore e per la prospettiva di un futuro migliore per le persone".(Com)