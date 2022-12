Roma: litiga con amico a Rignano e gli spara alla testa, 52enne arrestato per tentato omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha litigato con un 42enne e gli ha sparato un colpo di pistola alla testa ferendolo gravemente. Questa sarebbe l'ipotesi che ha portato i carabinieri di Bracciano ad arrestare un 52enne di Rignano Flaminio. I fatti si sono verificati questa notte in un casolare nella periferia di Rignano, cittadina alla periferia di Roma dove, entrambi i protagonisti di origini romene risiedono. All'arrivo dei militari il ferito e il presunto sparatore erano ancora sul posto. Il 42enne è stato trasportato in ospedale a Roma dove resta in prognosi riservata ma non in imminente pericolo di vita. Il 52enne, invece, è stato arrestato per tentato omicidio. Indagano i carabinieri della compagnia di Bracciano coordinati dalla procura di Tivoli. (Rer)