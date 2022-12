© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore a enti locali, montagna e piccoli Comuni Massimo Sertori, interviene all'Assemblea ordinaria di Anci Lombardia.Palazzo Lombardia, auditorium Testori di piazza Città di Lombardia, 1 (ore 9:30)L'assessore allo sviluppo economico, Guido Guidesi, partecipa alla presentazione del nuovo pacchetto economico per le imprese lombarde.Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 10)L'assessore alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, Elena Lucchini, partecipa alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Ospedale di Comunità.Ospedale di Comunità, viale dei Mille, 23, Mede/Pv (ore 10:30)L'assessore alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi partecipa a un sopralluogo al cantiere della pista ciclabile Misano di Gera d'Adda-Vailate.Parcheggio Conad, via 1 Maggio, 13, Vailate/Cr (ore 10:45)L'assessore a enti locali, montagna e piccoli Comuni, Massimo Sertori, interviene, su delega del presidente Attilio Fontana, alla sottoscrizione dell'Intesa per l'area dell'Oglio Po Chiese.Palazzo Pirelli, sala Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 11:30)Il presidente Attilio Fontana, e il sottosegretario, Fabrizio Turba, partecipano all'inaugurazione di Cascina Cristina, una delle prime comunità abitative in Lombardia per ragazzi maggiorenni affetti dallo spettro dell'autismo su modello della "Community Farm".Cascina Cristina, via per Alzate, 76, Cantù/Co (ore 14:30)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, partecipa all'inaugurazione dello stand “Fili” uno dei più grandi progetti di rigenerazione urbana ed extraurbana in Europa, promosso da Regione Lombardia e Ferrovienordmilano.Piazza Verdi, Como (ore 16)VARIECgil e Uil Lombardia scendono in piazza per dire no alla manovra del Governo.Piazza Affari (ore 9:30)Enel presenta i progetti di volontariato aziendale, svolti in collaborazione con realtà del terzo settore. Intervengono, tra gli altri, il direttore di Enel Italia Nicola Lanzetta, il responsabile personale e organizzazione di Enel, Francesca Valente.Auditorium Enel, via Carducci, 1 (ore 10)Inaugurazione dello spazio Off campus Cascina Nosedo. Partecipano, tra gli altri, il rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta e l’assessore allo sviluppo economico e politiche del lavoro del Comune di Milano, Alessia Cappello.Cascina Nosedo, via San Dionigi, 78/80 (ore 11)il Terzo Polo lancia ufficialmente la candidatura di Letizia Moratti. All’evento partecipano Carlo Calenda e Matteo Renzi.Teatro Franco Parenti, via Pier Lombardo, 14 (ore 17)Il centro di ricerca sulla televisione e gli audiovisivi (CeRTA) dell’Università Cattolica presenta il suo secondo annuario dal titolo “Total tv. Intrattenimento, fiction, informazione e sport fra broadcasting e streaming”. Intervengono il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'Informazione e all’editoria Alberto Barachini e la capo unità della Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie della Commissione Europea Anna Herold.Università Cattolica, cripta dell’Aula Magna, Largo Gemelli, 1 (ore 17)Incontro "La situazione femminile nelle carceri", secondo appuntamento di "Donne contro le disuguaglianze", rassegna dedicata alla prospettiva femminile nella lotta alle diseguaglianze. Intervengono, tra gli altri, Ilaria Cucchi, senatrice Alleanza VerdiSinistra, Cosima Buccoliero, direttrice casa circondariale Lorusso e Cotugno Torino e Marilena Grassadonia, responsabile Diritti e libertà della segreteria nazionale Sinistra Italiana di Milano.Ostello Bello Grande, via Lepetit, 33 (ore 18) (Rem)