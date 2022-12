Ue: Consiglio europeo, accelerare su bussola strategica e rafforzamento industria difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza del legame transatlantico, che si riflette sia nella bussola strategica dell'Ue che nel concetto strategico della Nato. È quanto si legge nel testo di conclusioni approvato al vertice Ue di Bruxelles nel capitolo relativo a sicurezza e difesa. Come si legge nel testo, "questo lavoro deve essere accelerato". In particolare, il Consiglio europeo invita "alla rapida adozione dell'Atto europeo per il rafforzamento dell'industria della difesa attraverso gli appalti comuni (Edirpa)" e invita la Commissione e l'Agenzia europea per la difesa "a intensificare gli sforzi in corso per individuare le esigenze e facilitare e coordinare gli appalti congiunti, in particolare per ricostituire le scorte" di armi alla luce del sostegno offerto all'Ucraina. (segue) (Beb)