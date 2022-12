Ue: Consiglio europeo, accelerare su bussola strategica e rafforzamento industria difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, i leader Ue invitano "la Commissione a presentare rapidamente una proposta per un programma europeo di investimenti nel settore della difesa, comprese le Pmi, per colmare le lacune strategiche e ridurre le dipendenze tecnologiche e industriali". Nel documento di conclusioni si chiede anche di accelerare ulteriormente "l'attuazione di progetti di infrastrutture per la mobilità militare, compresi progetti di infrastrutture a duplice uso". Infine, nel documento approvato, viene chiesto il rafforzamento della Politica di sicurezza e di difesa comune (Psdc) "in vista dell'adozione di un nuovo patto civile Psdc entro maggio 2023. (Beb)