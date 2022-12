Lazio 2023: nel centrodestra sale attesa per candidato, a sinistra si consuma altra spaccatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Sale l'attesa nel centrodestra per la scelta del candidato presidente alle prossime regionali del Lazio. Il nome potrebbe essere annunciato, quando il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al rientro dalla missione a Bruxelles, interverrà alla festa in piazza del Popolo per il decennale di Fratelli d'Italia. La kermesse è stata aperta oggi dal coordinatore regionale di Fd'I Paolo Trancassini, nella rosa dei papabili. La scelta spetta a Fd'I e gli alleatisi attendono che l'annuncio venga dato nel fine settimana, come del resto auspicato ieri dal leader della Lega, Matteo Salvini: "Conto che entro il fine settimana ci sia la scelta sul candidato. Le liste della Lega sono pronte, belle, ricche. A me basta che sia bravo", ha detto Salvini aprendo la campagna elettorale del Carroccio. Il tempo stringe e sia Lega che Forza Italia attendano almeno una terna di nome, come emerso ieri dallo scambio di battute a distanza, nei corridori di Montecitorio, tra i ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che ha confermato: "daremo la terna". (segue) (Rer)