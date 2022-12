Lazio 2023: nel centrodestra sale attesa per candidato, a sinistra si consuma altra spaccatura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il motivo di questo stallo è da ricercare nelle dinamiche interne a Fd’I, con il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, che si è detto più volte disponibile a scendere in campo. La neo deputata Chiara Colosimo, invece, ex consigliera regionale e fedelissima di Giorgia Meloni finora è sempre stata in pole, ma la fuga in avanti di Rampelli ha un po’ rimescolato le carte. Da qui l’idea di puntare su candidati con esperienza politica di un certo livello, ma di uscire dai confini romani e attingere dalla provincia. Negli ultimi giorni, quindi - oltre Rampelli e Colosimo -, sono risalite le quotazioni di Paolo Trancassini, deputato reatino e coordinatore di Fd’I per il Lazio e da sempre vicino a Meloni. Inoltre, è rientrata in corsa l’ipotesi “civica” di Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa, che sarebbe gradito ad alcuni vertici nazionali della Lega, perché rappresenterebbe la coalizione, in grado di attirare voti anche oltre il centrodestra. Tra i nomi che stanno circolando c’è anche quello di Nicola Procaccini, eurodeputato ed ex sindaco di Terracina. Un’ultima voce che gira in questi giorni, invece, tira in ballo l’ex vicepresidente del Parlamento europeo Roberta Angelilli. (segue) (Rer)