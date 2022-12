Lazio 2023: nel centrodestra sale attesa per candidato, a sinistra si consuma altra spaccatura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Sul fronte del centrosinistra, invece, nonostante il caos almeno una certezza c’è: a meno di tre mesi dalle elezioni è in campo l’assessore alla Sanità uscente, Alessio D’Amato, candidato del Pd e sostenuto anche dal Terzo Polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi. Il “campo largo” zingarettiano oramai è imploso: il Movimento 5 stelle, lontano dalla coalizione di centrosinistra, attrae però le sue liste minoritarie, ma non ha ancora scelto un candidato. Giuseppe Conte, tra l’altro, potrebbe contare anche lui su una compagine di sinistra che guarda ai movimenti civici. È sostenuto infatti dal Coordinamento 2050, ovvero esponenti di sigle quali Leu e Verdi che hanno scelto di avvicinarsi al M5s, come Paolo Cento, Stefano Fassina e Loredana De Petris. Intanto, dopo che Sinistra italiana ha deciso di non sostenere Alessio D’Amato per convergere verso il M5s, Sinistra civica ecologista di Massimiliano Smeriglio e Amedeo Ciaccheri incontrerà domani l’assessore regionale alla Sanità "per avviare una dettagliata interlocuzione programmatica a partire dai 10 punti che intendiamo rappresentare alle elezioni". Ma mentre gli "smerigliani" scelgono D'Amato, una parte di Sce (composta da forze come Articolo 1, Èviva, Sinistra x Roma) si stacca guardando al Movimento di Giuseppe Conte, che continua a guardarsi attorno. Negli ultimi giorni erano circolati anche i nomi di due giornaliste di fama nazionale e note al grande pubblico: Bianca Berlinguer e Luisella Costamagna. Due ipotesi molto apprezzate dai vertici M5s, ma improbabili. (Rer)