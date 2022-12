Imprese: Valentini, semplificare cofinanziamento per valorizzare potenzialità Ccie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intendiamo semplificare e rendere più efficienti i meccanismi di cofinanziamento al fine di valorizzare le potenzialità di ciascuna Camera di commercio italiana all’estero, partendo dalle peculiarità dei territori in cui esse operano e dalle esigenze del sistema imprenditoriale cui si riferiscono. “In particolare, intendiamo favorire una progettualità maggiormente condivisa, rafforzando il confronto anche su tematiche specifiche di vostro interesse”. Lo ha dichiarato il viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, intervenuto all’Assemblea di Assocamerestero. “I punti di forza del sistema camerale sono la sua capillarità, il radicamento nei territori, la capacità di interloquire agilmente sia con gli stakeholder locali che con gli imprenditori italiani e soprattutto il dialogo continuo con noi, il Mimit, che rafforzeremo con l’obiettivo di una progettualità comune per il Made in Italy”, ha sottolineato Valentini, che ha aggiunto: “Per rendere più concreta e proficua la nostra sinergia intendiamo organizzare delle riunioni informali, nel più breve tempo possibile, con tutte le Camere di commercio italiane all'estero. Tali incontri saranno convocati per area geografica in videoconferenza. In queste occasioni ciascuna Ccie sarà invitata a esporre le proprie attività e proposte. Saremo inoltre pronti ad ascoltarvi e a trovare soluzioni condivise ad eventuali criticità”. (Rin)