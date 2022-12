Roma: questore conferma "Capitale sicura", città in attesa di interventi su luce e servizi sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette donne morte a Roma in tre settimane. Un record dell’orrore difficile da eguagliare. Due episodi distinti e separati, quello di giovedì 17 novembre nel quartiere Prati, dove tre prostitute sono state uccise a coltellate, e quello di domenica 11 dicembre in zona Fidene dove quattro donne sono state uccise a colpi di pistola durante una riunione di condominio. Nello stesso carcere, quello di Regina Coeli, sono rinchiusi i presunti assassini: Giandavide De Pau, ritenuto il responsabile del triplice omicidio di Prati e Claudio Campiti arrestato per la mattanza nel bar a Fidene. “Posso dire che Roma è e resta una città sicura”, ha detto ieri il nuovo questore Carmine Belfiore. “I due episodi scollegati sono gravissimi – ha anche detto – ma difficilmente prevedibili e contenibili”. Belfiore ha aggiunto anche: "Di più si può e si deve fare”. (segue) (Rer)