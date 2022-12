Roma: questore conferma "Capitale sicura", città in attesa di interventi su luce e servizi sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia la sicurezza cittadina, normalmente, è restituita dalla diffusione della microcriminalità e dalla percezione di sicurezza dei residenti nei quartieri. E nella Capitale sono diverse le zone in cui è difficile sentirsi al sicuro, di notte sulle strade buie. Spesso si tratta di zone tristemente conosciute per fatti di cronaca nera in periferia. Iniziano, però, a preoccupare anche alcune aree del centro prese d'assalto dalla movida selvaggia: Trastevere, San Lorenzo, Ponte Milvio, Pigneto, Rione Monti. Anche perché - come confermato da Emilia De Bellis, facente funzione della procura dei minori di Roma - tra i giovani e giovanissimi si sta diffondendo l’uso smodato di alcol e droga. (segue) (Rer)