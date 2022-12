Roma: questore conferma "Capitale sicura", città in attesa di interventi su luce e servizi sociali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tor Bella Monaca, e in particolare via dell’Archeologia e strade adiacenti, è una delle strade di periferia in cui la percezione di sicurezza è molto bassa. Qui alcune settimane fa, residenti e commercianti di hanno raccontato le difficoltà e le paure di vivere in un quartiere a rischio, con spacciatori e vedette a ogni angolo di strada. Non sono estranee alle cronache, per fenomeni di microcriminalità, zone quali Tor Sapienza, sempre a sud est di Roma, o Primavalle, a nord ovest, ma anche Ostia dove i fenomeni di criminalità sono più radicati: territorio, tra l'altro, su cui il questore ha assicurato la massima attenzione. (segue) (Rer)