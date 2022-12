Roma: questore conferma "Capitale sicura", città in attesa di interventi su luce e servizi sociali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ciascuno di questi quartieri, una risposta per il recupero, da anni la danno le associazioni che operano nel sociale: tra distribuzione di pacchi alimentari, corsi di avviamento al lavoro, corsi di lingua per gli immigrati. Finora però la risposta delle istituzioni è stata quella di chiedere un rafforzamento dei controlli e di stanziare fondi per la videosorveglianza e l'aumento dell’illuminazione nelle zone più buie. Intanto ieri il questore ha assicurato "collaborazione" con tutti i livelli istituzionali e in particolare con i servizi sociali comunali, dai quali la città attende risposte in termini di presa in carico delle persone esposte a devianze criminali a causa di condizioni di svantaggio economico e sociale di partenza. (Rer)