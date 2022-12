Turchia: dipartimento di Stato Usa, turbati da sentenza contro sindaco di Istanbul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti "sono profondamente turbati e delusi dalla sentenza di un tribunale turco contro il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, condannato a due anni e sette mesi di carcere e interdetto dall'attività politica". E' quanto affermato in una nota dal portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. "La sua condanna è incompatibile con il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto. Rimaniamo seriamente preoccupati per le continue vessazioni giudiziarie nei confronti della società civile, dei media, dei leader politici e imprenditoriali in Turchia, anche attraverso la detenzione preventiva prolungata, accuse eccessivamente ampie di sostegno al terrorismo e casi di insulti criminali", ha affermato Price. "Il popolo turco merita la possibilità di esercitare i propri diritti umani e le libertà fondamentali senza timore di ritorsioni. Il diritto di esercitare le libertà di espressione, riunione pacifica e associazione è sancito dalla costituzione della Turchia, dai suoi obblighi di diritto internazionale e dai suoi impegni Osce. Esortiamo il governo a cessare i procedimenti penali ai sensi delle leggi penali sugli 'insulti' e a rispettare i diritti e le libertà di tutti i cittadini turchi, anche garantendo un ambiente aperto per il dibattito pubblico", ha concluso Price. (Was)