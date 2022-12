Sociale: assessore Roma, registro cittadino si apre alle strutture per donne con minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La Giunta Capitolina ha approvato le linee guida per l'istituzione del Registro Cittadino di Roma Capitale delle Strutture Residenziali - case famiglia e case alloggio - per donne in difficoltà con figli minori. Con questa delibera, per la prima volta, si ampliano i registri di accreditamento già istituiti: minori, persone con disabilità e persone anziane. Si tratta di un titolo necessario per svolgere i servizi socio – assistenziali per conto dell'Ente Pubblico. "L'accoglienza dei nuclei monogenitoriali - spiega in una nota l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari - rappresenta un presidio fondamentale per la prevenzione del disagio sociale dei più fragili come bambini e donne e offre la possibilità di interventi e percorsi di supporto per la tutela ed il reinserimento nel tessuto sociale del nucleo. Con questa delibera abbiamo voluto rafforzare gli interventi a favore del cosiddetto 'circuito madre-bambino', in considerazione di una domanda sociale che è andata via via aumentando con specifici bisogni che richiedono un approccio multidisciplinare". (segue) (Com)