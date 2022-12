Sociale: assessore Roma, registro cittadino si apre alle strutture per donne con minori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Registro di accreditamento è unico per l'intero territorio cittadino e gli organismi operanti nel settore possono presentare domanda in qualsiasi momento, senza limiti temporali. L'Amministrazione si riserva un periodo di 90 giorni per concludere il procedimento di accreditamento, approvando e pubblicando un avviso pubblico. Per la valutazione delle istanze verrà istituito un apposito Tavolo di Lavoro Permanente, all'interno della Direzione Servizi alla Persona, formato da quattro tecnici del servizio sociale, un funzionario amministrativo e un segretario verbalizzante. (Com)