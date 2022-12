Agroalimentare: Giansanti (Confagricoltura), c’è rinovato ottimismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è un "rinnovato ottimismo sui temi dell’agricoltura, al centro dell’agenda Meloni”. Lo ha affermato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, ospite della prima giornata delle celebrazioni per i 10 anni di Fratelli d’Italia, in corso a Roma. “L’Italia è una grande nazione e dobbiamo lavorare sul tema del made in Italy ed allo stesso aumentare la capacità produttiva”, ha aggiunto Giansanti ricordando la necessita “di misure straordinarie” anche a livello europeo “per sostenere le imprese”, anche alla luce della guerra in Ucraina e dell’aumento del costo dell’energia e delle materie prime. Inoltre, ha concluso, c’è da fronteggiare “l’attacco al made in Italy” in tema alimentare. (Rin)