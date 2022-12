Trasporti: Majorino, per Fontana dico il falso? Aumento biglietto Atm è per delibera regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fontana mi accusa di dire cose non vere. E allora ribadiamo alcune verità: la prima è che Regione Lombardia a luglio 2022 ha emesso una delibera con la quale le Agenzie di trasporto devono adeguare le tariffe in base all’aggiornamento Istat. Quindi l’aumento che ha dovuto portare avanti del costo del biglietto il Comune di Milano è frutto di una delibera regionale, non certo una volontà della Giunta Sala. Fontana ha modo di portare avanti almeno questa minima azione di verità nei confronti dei suoi colleghi che siedono all’opposizione di Palazzo Marino oppure continuerà a far finta di nulla? E ancora: Regione Lombardia riceve dal Fondo Nazionale Trasporti 840 milioni che va a ripartire tra servizio ferroviario e trasporto pubblico locale". Così il candidato dem alla presidenza della Lombardia, Pierfrancesco Majorino, replica al Presidente Attilio Fontana. "A Trenord la Giunta Fontana trasferisce circa 450 milioni e al Comune di Milano solo 320 milioni. Peccato che Atm fornisca un servizio di ottima qualita rispetto a Trenord, con più utenti e più chilometri serviti. E quando dico che i fondi regionale ogni anno diminuiscono a favore di Milano -pur a fronte degli investimenti nel trasporto pubblico e l’apertura di nuove metropolitane-dico solo la verità. Fontana sa che nel periodo 2011-2024 i trasferimenti di Regione Lombardia diminuiscono verso Milano di 27.2 milioni a fronte di un aumento di percorrenze di 24 milioni di vetture/km? Nel 2011 il trasferimento da parte di Regione Lombardia verso Milano equivaleva a 287,5 milioni, mentre per il 2024 sono previsti 260,3 milioni. Davanti ai numeri spero che Fontana eviti di fare ulteriori figure e riconosca che la differenza la deve mettere il Comune di Milano con il proprio bilancio". (Com)