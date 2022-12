Agroalimentare: Prandini (Coldiretti), battersi a livello Ue, no a modelli contro nostra tradizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo "lavorare a livello europeo perché vogliamo un’Unione completamente diversa. Quella che ci voleva imporre modelli produttivi che andavano contro la nostra tradizione: questo è parlare di sovranità alimentare”. A dirlo il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, intervenendo nel corso della prima giornata delle celebrazioni per i 10 anni di Fratelli d’Italia, in corso a Roma. “Non siamo per la chiusura dei mercati ma per la tracciabilità dei prodotti e l’obbligo dell’origine per aver la consapevolezza di ciò che si compra”, ha concluso ribadendo che “il cibo fatto in laboratorio è il problema”. (Rin)