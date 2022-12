Mare: Masaf, riaperta pesca gambero rosso nel Mediterraneo occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della verifica dei necessari parametri di monitoraggio “la Direzione generale della pesca ha riaperto, su mia indicazione, la pesca del gambero rosso”. Con queste parole il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida – riferisce una nota – ha annunciato la riapertura della pesca del gambero rosso nel Mediterraneo occidentale. Da oggi sarà possibile, infatti, per quelle imbarcazioni che non avevano ancora raggiunto la quota assegnata per la campagna 2022 prima della chiusura catturare, sbarcare e commercializzare uno dei prodotti più ricercati e valorizzati presente nei nostri mari. “Ritenevo importante”, ha proseguito il ministro, “dare la possibilità di pescare a chi ha ancora disponibilità di quota, proprio per non penalizzare gli operatori rispettosi delle regole”. Sono infatti autorizzate alla pesca del gambero rosso le imbarcazioni inserite nell’elenco delle unità autorizzate alla cattura bersaglio del gambero rosso (Ars) con attrezzi da traino nel Mar Tirreno (Gsa 9, 10 e 11) che, al momento della chiusura della pesca avvenuta nel mese di settembre, non avevano ancora raggiunto la quota assegnata per la campagna di pesca 2022. “Sono certo”, ha infine concluso Lollobrigida, “che in prossimità delle festività natalizie questa possibilità rappresenti l’opportunità per i pescatori italiani, in questo particolare momento di crisi, di incrementare la propria economia e per garantire al consumatore di reperire sul mercato un prodotto di altissima qualità. Un altro passo avanti per la difesa della sovranità alimentare”. (Rin)