Perù: il governo del Cile esprime il suo sostegno alla nuova presidente Dina Boluarte (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste, ha fatto sapere il difensore civico Eliana Revollar, hanno sin qui causato la morte di sette persone, di cui due minorenni. Secondo il ministro dell’Interno, César Cervantes, ad oggi oltre 24 mila persone hanno partecipato alle proteste. Oltre alla dichiarazione dello stato di emergenza nelle zone più calde del conflitto, il governo sta cercando di mettere in campo altre risposte. I ministri hanno intrapreso viaggi nelle diverse zone del Paese per cercare di aprire canali di dialogo con i manifestanti. La presidente Boluarte, inoltre, ha dichiarato che le elezioni generali potrebbero essere anticipate a dicembre 2023, nel tentativo di andare incontro ai manifestanti che in queste ore chiedono di tornare alle urne e porre fine alle proteste in corso nel Paese. La presidente, riferisce il quotidiano ufficiale “El Peruano”, ha dichiarato che il nuovo termine per le elezioni anticipate è emerso dopo un incontro con il presidente del Congresso e della Giuria nazionale delle elezioni sul tema e, dopo alcuni aggiustamenti alle scadenze. (Brb)