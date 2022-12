Veneto: scoperta discarica abusiva nel padovano, il plauso di Zaia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Guardia di finanza di Padova che, "in collaborazione con la nostra Arpav, con i Vigili del fuoco e la Polizia locale, hanno condotto le indagini e gli approfondimenti tecnici necessari ad identificare la discarica, complimenti e grazie. Ora il compito alla magistratura di proseguire il lavoro e accertare in sede giudiziaria le responsabilità". Queste le parole del presidente della regione Veneto, Luca Zaia, che ha espresso la propria soddisfazione per la scoperta di 700 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi nel padovano. "È importante tenere alta l'asticella della sorveglianza ambientale in una fase storica nella quale le istituzioni, i cittadini e la grande maggioranza delle imprese stanno cooperando per difendere l'ambiente in cui viviamo. L'operazione di oggi - ha poi proseguito Zaia - è un esempio della sinergia che può crearsi fra i titolari delle indagini, le forze di polizia e le agenzie per l'ambiente, al fine di identificare le attività illecite che portano pregiudizio all'ecosistema ambientale". (Rev)