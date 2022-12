Giappone: molestie sessuali, 5 militari licenziati e altri 4 sottoposti a provvedimenti disciplinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercito del Giappone ha licenziato cinque militari e assunto provvedimenti disciplinari nei confronti di altri quattro per molestie sessuali nei confronti della soldatessa Rina Gonoi. Lo ha annunciato il capo di Stato maggiore Yoshihide Yoshida, ribadendo le sue scuse alla donna. “Come capo di questa organizzazione, sento un forte senso di responsabilità verso il dolore provato da Gonoi”, ha dichiarato l’ufficiale, dicendosi determinato a evitare future molestie all’interno delle forze armate. Il caso è divenuto di pubblico dominio lo scorso anno, quando Gonoi ha denunciato al ministero della Difesa di essere stata ripetutamente aggredita sessualmente da diversi colleghi di sesso maschile, cosa che l’ha indotta a rinunciare alla carriera militare. Tra i cinque militari licenziati, quattro hanno ammesso la propria responsabilità e si sono scusati con Gonoi lo scorso ottobre. Il quinto, secondo l’accusa, sarebbe la mente dietro le aggressioni. I provvedimenti disciplinari – da una sospensione per sei mesi a un richiamo verbale – sono stati decisi per i comandanti che ignorarono le accuse della soldatessa. Nel frattempo, un’indagine promossa dal ministero della Difesa dopo la denuncia di Gonoi ha portato alla luce altri 116 casi di molestie sessuali all’interno delle forze armate e innumerevoli casi di abuso di potere. (Git)