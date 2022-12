Farnesina: segretario generale Sequi incontra capo gabinetto segretario generale Onu Rattray

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, ambasciatore Ettore Francesco Sequi, ha incontrato oggi alla Farnesina l’ambasciatore Earle Courtney Rattray, capo di gabinetto del segretario generale dell’Onu. Lo riferisce la Farnesina in un comunicato. Al centro del colloquio, il pieno sostegno dell’Italia alle Nazioni Unite e all’azione del segretario generale Antonio Guterres per il rilancio di un multilateralismo efficace ed inclusivo. Rispetto al conflitto in Ucraina i due ambasciatori hanno analizzato la situazione sul terreno e le ampie ripercussioni della crisi in corso, con particolare riferimento alla sicurezza energetica e alimentare. (segue) (Com)