Farnesina: segretario generale Sequi incontra capo gabinetto segretario generale Onu Rattray (2)

- L’ambasciatore Rattray ha al riguardo ricordato che le Nazioni Unite hanno facilitato il raggiungimento di risultati concreti con importanti risvolti umanitari, quali l’accordo sul grano per il Mar Nero. L’ambasciatore Sequi ha richiamato l’azione dell’Italia per mitigare le conseguenze sulla popolazione civile dei Paesi colpiti, ricordato la seconda sessione del Dialogo ministeriale sulla sicurezza alimentare nel Mediterraneo, presieduta dal ministro Antonio Tajani a inizio dicembre. Il segretario generale della Farnesina ha infine richiamato l’importante presenza in Italia di molte articolazioni delle Nazioni Unite, ospitate in varie città italiane, rimarcando l’intenzione di potenziare ulteriormente la collaborazione con l’Onu. (Com)