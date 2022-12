Reddito cittadinanza: Aiello (M5s), governo in confusione gioca su pelle dei più deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora in queste ore “un governo in totale confusione sta giocando sulla pelle dei più deboli”. Lo afferma in una nota il capogruppo del M5s in commissione Lavoro, Davide Aiello. “All'orizzonte c'è infatti una nuova stretta sul Reddito di cittadinanza, confermata dal sottosegretario Fazzolari e dal ministro Ciriani ma, soprattutto, dall'emendamento Lupi che prevede ciò e che figura nell'elenco dei super segnalati. Circostanze che smentiscono le affermazioni mattutine della ministra Calderone. Quella dell'esecutivo è una scelta insensata e pericolosa, ancor di più di fronte a stime che indicano 700 mila nuovi poveri nel 2023 per effetto dell'inflazione", sottolinea Aiello, che aggiunge: "In queste settimane abbiamo sentito dire da esponenti della maggioranza che quello che si sta facendo con i percettori del Rdc 'occupabili' è 'un esperimento', come se essi fossero delle cavie. Oggi, a Palermo, insieme al presidente Conte abbiamo toccato con mano la realtà, fatta di persone che chiedono nient'altro che un lavoro dignitoso. Continuare a speculare su di loro, paragonarle addirittura ai tossicodipendenti come ha fatto Giorgia Meloni, è quanto di più spregevole si possa fare. Oggi in commissione Bilancio alla Camera è iniziata la discussione della Manovra: ci batteremo con tutte le nostre forze per fermare il folle disegno che la Destra vuole portare avanti". (Rin)