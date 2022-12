G20: Biden, Unione africana deve diventare membro permanente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione africana deve entrare a far parte del G20 come membro permanente. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando ad una tavola rotonda con i leader arrivati a Washington per il summit Usa-Africa, dedicata all’Agenda 2063. “L’Africa deve finalmente partecipare alle istituzioni internazionali e alle discussioni su come affrontare le sfide globali: si tratta di un partner indispensabile per il benessere del mondo intero”, ha detto, aggiungendo che la cooperazione con il continente africano sarà “cruciale per le prossime decadi, e noi siamo pronti ad accompagnarlo in questo percorso”. La pandemia di Covid-19 e la guerra in Ucraina, ha continuato, hanno “colpito duramente l’economia globale, cancellando molti degli obiettivi di sviluppo che abbiamo raggiunto lavorando duramente negli ultimi 20 anni: tuttavia, questo non deve far venire meno il nostro impegno”. (Was)